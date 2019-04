Roy avvisa la Juve: "De Ligt super in Italia, ma con Raiola non si scherza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex giocatore di Foggia e Ajax, Bryan Roy, intervistato da Sky, parla così della sfida di domani tra Ajax e Juventus. Roy attualmente lavora nel settore giovanile degli olandesi: "Meno male che Chiellini non ci sarà, è un gran giocatore. L'Ajax deve mettere in campo giocatori al 100%, così diventa esplosiva, in questo momento fisicamente stanno tutti benissimo. De Ligt? Era fortissimo già a 15 anni ma non parlava, vederlo adesso fa impressione: è capitano, un leader, si è sviluppato molto in questi anni. Come lo vedrei alla Juve? Lo vedrei bene dappertutto, in Italia crescerebbe sicuramente tanto, ma può giocare dappertutto. Dico però che con Mino (Raiola, suo ex procuratore e agente di De Ligtt, ndr) non si scherza, bisogna pagare e tanto".