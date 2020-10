Rugani: "Felice di essere al Rennes. Voglio ricominciare da capo e fare bene in Champions"

vedi letture

Il difensore Daniele Rugani ha parlato sul sito ufficiale del Rennes dopo l'annuncio del suo arrivo dalla Juventus da parte del club francese: “Sono felice di essere qui, ho scoperto un bellissimo ambiente e non vedo l'ora di iniziare a giocare coi nuovi miei compagni e aiutarli nel miglior modo possibile per vivere una grande stagione. - continua Rugani – Vengo da un campionato importante e so che in Champions League il livello è molto alto, ma penso che avremo l'opportunità di mostrare il nostro valore in questa competizione. Voglio ricominciare da capo”.