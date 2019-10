Rummenigge avvisa Inter e Milan: "Non vedo Muller lontano dal Bayern"

Il Chairman del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha escluso la partenza di Thomas Muller a gennaio in un'intervista al Welt am Sonntag: "Il rapporto con il club è intatto e Thomas sarà ancora una parte importante del Bayern. Non riesco proprio a immaginare una sua partenza a gennaio. Domenica scorsa ha parlato con Kovac, lui non è un ripiego per noi", le parole di Rummenigge sul futuro dell'attaccante classe '89. Muller, nei giorni scorsi, è stato accostato tra le tante squadre anche a Milan e Inter in Italia.