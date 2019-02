© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Sampdoria, Walter Sabatini, è intervenuto a Teleradiostereo dando la propria visione sul momento di Javier Pastore. "Il rendimento di Pastore mi imbarazza moltissimo. Non posso vederlo giocare così. Ho avuto la fortuna di vederlo giocare dominando il campo. Ho visto stadi in piedi per lui, in trasferta, come ad esempio quando a Firenze venne applaudito. Gliel'ho detto, deve accingere al proprio orgoglio argentino per tornare ai propri livelli, altrimenti meglio che si dedichi ad altro".