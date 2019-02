© foto di Chiara Biondini

Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il tecnico Arrigo Sacchi parla così del Napoli e di Carlo Ancelotti: "Il Napoli sta benissimo, l’ho visto dal vivo a Parma e ho fatto i complimenti ad Ancelotti. Gli ho detto: “Bravo, Carletto: hai unito il talento alle idee e alla modestia, hai fatto pressing e possesso veloce. Avanti così”. E ci sono ancora margini di miglioramento. Carlo è furbo come un contadino, sa che giocare bene può aiutare a vincere. Rispetto all'andata il Napoli è cresciuto, adesso conosce che cosa vuole l’allenatore e si applica per metterlo in pratica. Però attenzione perché la Juve sa vincere in tanti modi: i bianconeri hanno carattere, esperienza, agonismo, determinazione".