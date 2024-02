Salernitana, tentativo last minute per Shomurodov: contatti in corso con la Roma

Contatto last minute, a poco meno di tre ore dalla fine delle trattative, fra Roma e Salernitana per Eldor Shomurodov: l'attaccante uzbeko, attualmente in prestito al Cagliari, è il nome che vuole la società del presidente Iervolino come ultimo colpo in entrata, riporta Sky Sport.

Le parti sono in trattativa in questi istanti con l'obiettivo di trovare la quadratura per spostare l'ex Genoa da Cagliari, dove anche a causa di un infortunio non ha trovato particolare spazio in questa prima parte di stagione.