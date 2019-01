Fonte: FcInterNews.it

© foto di Federico Gaetano

Quest'oggi, Itair Machado, vice presidente del Cruzeiro, andrà a San Paolo per concludere l'accordo con il terzino sinistro Dodò, chiedendo il giocatore in prestito con opzione di riscatto. L'interesse del club blu cobalto per l'ex laterale di Inter, Roma e Samp è di lungo corso, tanto che Marcelo Djian, il direttore sportivo del club, lo aveva ammesso pubblicamente qualche mese fa aveva in un'intervista. Lo riporta Globoesporte.