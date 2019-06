Dopo la rescissione consensuale con Marco Giampaolo, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha commentato l'addio al sito ufficiale del club blucerchiato: "Ringraziamo Marco per le tre stagioni con noi. Siamo cresciuti insieme, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni e ora gli auguriamo buona sorte per il proseguimento della sua carriera. Giampaolo è cresciuto con noi ed è stato un passaggio importante per lo sviluppo del progetto tecnico del nostro club".