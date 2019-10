© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante blucerchiato Manolo Gabbiadini è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo della sfida tra Bologna e Sampdoria, ferme sullo zero a zero dopo i primi quarantacinque minuti: "È una partita equilibrata. Sapevamo che sarebbe stata difficile, stiamo tenendo botta, non è facile giocare qui. Non dobbiamo sbagliare l'ultimo passaggio, c'è tutto il secondo tempo, dobbiamo mantenere questa concentrazione".