Samp, Gabbiadini: "Fortunato ad aver giocato con Quagliarella e Higuain"

L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, a segno questa sera contro l'Inter, ha parlato così a Sky Sport dopo il ko di San Siro: "Ho trovato una squadra collaudata, che gioca bene, e devo inserirmi velocemente nei meccanismi di Giampaolo. In qualche modo ci sto riuscendo. Oggi dopo il pareggio saremmo dovuti essere più solidi e allo stesso tempo avremmo dovuto provare ancora a fare male ai nerazzurri".

Su cosa si porta dietro dall'esperienza in Premier: "Mi porto dietro due anni in più di esperienza e l'intensità con cui si approcciano le partite in Inghilterra".

Sul suo impiego a gara in corso: "Che giochi dall'inizio o alla fine, cerco sempre di fare il meglio. L'importante poi è che arrivi la vittoria".

Su Quagliarella: "È uno dei più forti attaccanti con cui abbia mai giocato. Ho avuto la fortuna di giocare sia con lui che con Higuain, ma non dobbiamo snobbare neanche Caprari, Sau e Defrel. Siamo un gruppo ben amalgamato, chiunque scenda in campo fa bene".