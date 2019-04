Samp, Giampaolo: "Bologna stravolto. Gara decisiva per entrambe"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport alla vigilia del match contro il Bologna: "Sarà una gara difficile, contro un Bologna forte e che ha stravolto tutte le statistiche. Si tratta di una squadra tecnica, forte nell'uno contro uno. Sarà importante per entrambe la sfida di domani. Nelle ultime giornate ha fatto più punti di noi e questo dimostra che è in forma. In casa poi ha fatto meglio di quasi tutti in Serie A. Per questo domani sarà importante, se non fondamentale per il nostro cammino".