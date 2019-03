Samp, Giampaolo: "Caso Defrel? Tutto ingigantito. Grande Quagliarella"

Fonte: sampdorianews.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha analizzato così la vittoria di oggi col Sassuolo in conferenza stampa: "La squadra esprime valori tecnici importanti, ha qualità, sa stare in campo, ma deve migliorare nella mentalità, deve avere sicurezza, autostima, consapevolezza individuale e collettiva. Sono cose che ti danno la vittoria, l'impresa, il non subire l'avversario. È un percorso che dobbiamo fare, bisogna capire se riusciamo ad annullare questo gap con le squadre che ci precedono attraverso la nostra politica o se non è sufficiente".

Sulla prestazione della Samp: "Oggi serviva la vittoria, ma io alla squadra non ho chiesto di vincere ma di giocare con autostima, personalità, senza frenesie, nervosismi, con sicurezza perché è quello che ti porta a vincere. Abbiamo riscattato la sconfitta con l'Atalanta, siamo lì e dieci partite da giocare sono tante. Abbiamo Quagliarella che è capocannoniere, diversi nazionali, molto motivati, la squadra riesce ad andare in gol. Non bisognava subire la terza rete. Se vogliamo crescere mentalmente, bisogna fare anche questo step".

Su Defrel: "L'unico giudice è il campo, ma è un ragazzo a posto, è stato tutto ingigantito, deve stare attento perché fa notizia. Ha tecnica, è generoso, sente la porta, quello che ha fatto oggi è un ruolo nuovo per lui e l'ha fatto molto bene. È ovvio che se davanti ti presenti con lui, Quagliarella e Gabbiadini, all'avversario qualche preoccupazione la dai".

Sulla convocazione di Quagliarella in Nazionale: "Sono contento, credo che alla sua età sia una soddisfazione e una vittoria personale indescrivibile, il premio per un lavoro che fa da anni, così come lo è essere capocannoniere in Serie A".