Samp, Giampaolo: "Gabbiadini ci migliora. Un mese di mercato è troppo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan, il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo ha parlato a RaiSport: "È un'opportunità per noi e per i nostri tifosi che si sono dimostrati un valore aggiunto, ci hanno aiutato a vincere anche gare proibitive. Ritengo che sia una gara da 50 e 50".

È arrivato Gabbiadini.

"Rende la squadra ancora più competitiva, il reparto offensivo è stato abbastanza prolifico fino a oggi, però un calciatore di quel livello lì ci migliora, crea nuovi stimoli e ci arricchisce".

Il mercato di gennaio non le piace.

"Può essere l'occasione per un ritocco, ma non credo che si possano stravolgere le squadre. Per me il mercato di gennaio potrebbe essere rappresentato da una piccolissima finestra e non da un mese".

Sugli insulti razzisti.

"Sono d'accordo con Ancelotti quando dice che dobbiamo sospendere noi. Bisogna dare il giusto valore a una partita di calcio, bisogna iniziare anche attraverso atteggiamenti impopolari, forti, assumendosi magari le responsabilità di una decisione".