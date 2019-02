© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha analizzato così a Sky Sport la sconfitta di San Siro con l'Inter: "Per come abbiamo giocato non dovevamo perdere. Non possiamo essere soddisfatti, questa prestazione era da premiare. Sono particolarmente arrabbiato perché sul gol del 2-1 dell'Inter dopo la rimessa laterale di Dalbert c'era un fallo a nostro favore su Ekdal. È mancata furbizia, è mancato cinismo, qui a San Siro devi essere sveglio perché i raccattapalle sono allenati per rimettere subito in gioco la palla. Noi siamo stati bravi sia in fase di possesso che di non possesso, magari siamo stati un po' imprecisi in fase offensiva, ma non ho niente da rimproverare alla squadra. La Samp oggi ha fatto una grandissima partita, peccato per il ko".