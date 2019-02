© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, ha parlato anche di Quagliarella: "Quando in squadra hai un goleador che per un gran numero di partite è andato a segno consecutivamente e poi non segna, poni l'indice su questo dato. Bisogna essere più equilibrati. Fabio non ha fatto gol, li farà un altro. Non possiamo vivere sui gol di Quagliarella. Il problema non è quello ma se una sconfitta apre una voragine più grande di quella che è".