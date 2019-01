Samp, Giampaolo: "Pari giusto. Muriel un po' appesantito ma che colpi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha così commentato il pareggio dei blucerchiati sul campo della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: "Evidentemente siamo arrivati male alla partita. Abbiamo sbagliato tanto, tecnicamente e nell'attenzione. Alla squadra ho detto che nel primo tempo aveva giocato al 30% delle loro possibilità. Ho sbagliato qualcosa io in settimana perché in più di uno era in difficoltà. Può succedere. Non è stata la miglior Samp e nonostante tutto potevamo portarla a casa. Siam venuti meno nel complesso, nella prestazione. Sono abituato a guardare i nostri errori, il gol del 3-3 ha palesato le nostre difficoltà: difendere così bassi su una punizione da lontanissimo... La mia squadra sa come comportarsi in certe situazioni. Ci rammarichiamo per non averla portata a casa ma il risultato è giusto. Qualche bel numero ma potevo far meglio. Quagliarella? Si smarca bene, il gol è molto bello. Anche quello di Muriel, con lo stop orientato... La partita è stata impreziosita dalle giocate individuali, forse perché anche la Fiorentina ha fatto qualcosa di meno. Muriel? Lo vedo ancora un po' appesantito, un filo, ma quei colpi ce li ha".