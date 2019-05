Samp, l'offerta di York Capital è ancora troppo bassa: serve un rialzo

Continua la trattativa in casa Sampdoria. Tuttosport fa il punto sullo stato dell'arte della possibile cessione del club da parte di Massimo Ferrero, patron blucerchiato che ha incontrato nei giorni scorsi in USA i rappresentanti di York Capital. L'offerta, al momento, è bassa: 50 milioni di euro più la copertura dei debiti. Non 65, come si vociferava nei giorni scorsi; soprattutto, non il valore che il Viperetta ritiene congruo per il club genovese. E questo ribasso rischia di fare saltare il banco: Dinan e Vialli dovranno alzare l'offerta, per convincere Ferrero. Alla finestra, il fondo Aquilor Capital: al momento defilato, potrebbe tornare alla carica.