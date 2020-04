Samp, parte il casting per la dirigenza. Oltre a Foggia e Cassano anche Faggiano

vedi letture

Nei giorni scorsi TuttoMercatoWeb.com ha anticipato quelli che potrebbero essere i movimenti, in chiave dirigenziale, della Sampdoria di Massimo Ferrero in vista della prossima stagione. Da Pasquale Foggia come nuovo ds ad un ritiro di Antonio Cassano in una veste tutta nuova, la Samp per il 2021 sembra pronta a cambiare faccia.

I COMPETITOR - Questi due, però, stando a quanto riportato dal Il Secolo XIX, non sono gli unici due nomi nei mirino del presidente blucerchiato in complicità con i contratti in scadenza di Carlo Osti e Riccardo Pecini, attuali gestori del comparto tecnico. Fra i dirigenti “sotto osservazione” ci sarebbero anche Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma e Giancarlo Romairone, libero dopo la fine del suo rapporto con il Chievo.