tmw Sampdoria, nuovi contatti con Cassano per un ruolo da dirigente. Osti saluta?

La Sampdoria sta valutando parecchie posizioni nello staff dirigenziale. Perché pare che Ferrero, dopo essere stato a un passo dalla cessione della squadra, potrebbe rivoluzionare l'organigramma. Carlo Osti potrebbe non essere confermato, poiché ha un contratto in scadenza a giugno, con l'istituzione di un nuovo direttore sportivo.

ANCHE CASSANO - Uno dei nomi accreditati è quello di Pasquale Foggia, come spiegato nei giorni scorsi, ma ci sono stati anche dei contatti con Antonio Cassano. Non è una novità che stesse studiando per il ruolo di direttore sportivo, sin dalla sua esperienza (molto corta) all'Entella. Però nei giorni scorsi, dopo le voci che continuano da circa sei mesi, ci sono state altre conferme in questo senso. FantAntonio potrebbe partire con un ruolo inferiore, come capo degli osservatori, con la possibilità che poi venga promosso dopo un periodo di apprendistato.