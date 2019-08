© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sampdoria che non molla la presa su Emanuel Vignato, talentino del Chievo che ha esordito in Serie A la scorsa stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club blucerchiato ha in programma un rilancio per il giocatore, con la dirigenza clivense che chiede sei milioni di euro per il ragazzo del 2000.