© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo striscione del Marassi, le lacrime e la gioia. Queste le parole dell'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, pronto a essere incoronato capocannoniere della Serie A con 26 gol (stasera in campo Piatek a meno 4), ai microfoni di Dazn: “E' stata una stagione indimenticabile, da incorniciare e ricordare per tutta la vita. Se mi avessero detto che sarei finito davanti Cristiano Ronaldo? Gli avrei dato del folle – ha detto la punta – non avrei scommesso un euro neanche io. Ho provato ad arrivare a 27, ho dato tutto me stesso ma la palla non è entrata. Abbiamo vinto e va bene così, doveva andare così”. Un ringraziamento ai tifosi blucerchiati: “Mi hanno dedicato uno striscione, vale più di 100 gol. La partita è stata qualcosa in più, ci tenevo a far gol”, ha concluso Quagliarella dopo la vittoria contro la Juventus.