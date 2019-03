Samp, settimana importante sul fronte societario. Ma Ferrero smentisce...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe essere una settimana importante in casa Samp. Si fanno sempre più fitte le indiscrezioni che vedrebbero la Sunrise Sports Limited, costola del fondo York Capital Management, interessata all'acquisto della società. Un cambio di guida che porterebbe a Genova l'indimenticato bomber Gianluca Vialli, amministratore delegato proprio della società con sede al 25 di Kessington Church street di Londra. La situazione è in continuo divenire e, come ha riportato ieri Il Secolo XIX, sembrerebbe esserci stato nella giornata di domenica un contatto telefonico fra l'ex attaccante della Samp d'oro e il numero uno di Corte Lambruschini.

FINE SETTIMANA DECISIVO? - Non è mistero che il presidente blucerchiato abbia rifiutato le prime offerte a due cifre da parte degli acquirenti ma la situazione potrebbe subire un'accelerata con una nuova proposta che si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro. La risposta potrebbe arrivare sul finire della settimana, quando la squadra di mister Giampaolo scenderà in campo sabato al "Ferraris" contro il Milan.

FERRERO SMENTISCE - Nella giornata di ieri però sono arrivate le nuove smentite da parte di Massimo Ferrero che, ai microfoni di Radio Radio, ha esternato: "Non è ancora arrivata nessuna proposta, nulla di serio o concreto. Quando arriverà, sarò il primo a dirvelo, non voglio tener nascosto nulla. Leggendo i giornali prima chiedevo 200 milioni, ora ne chiedo 100 e avrei fatto anche una telefonata con Vialli. Tanta gente, tante parole, ma qui soldi non se ne sono visti".