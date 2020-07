Sampdoria, Audero: "Proveremo a rovinare la festa alla Juventus"

vedi letture

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato così prima della sfida contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: “Giocare contro la Juve ti porta ad avere già in automatico le motivazioni. Si, arriviamo da una sconfitta nel derby, non è mai bello perdere, ma oggi abbiamo la possibilità di dimostrare quanto di buono fatto in questo mese. Faremo una grande prestazione. Per me è una bella emozione rivedere i bianconeri, ho trascorso anni belli a Torino e faranno sempre parte del mio percorso. Noi oggi proveremo a rovinargli la festa”.