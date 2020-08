Sampdoria, Augello: "Io sarò sempre lo stesso: che giochi in A, B o non giochi del tutto"

Il difensore della Sampdoria Tommaso Augello ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX del suo carattere: "Cosa dovrei fare? Diventare un’altra persona perché ho fatto 17 presenze in A con la Sampdoria? Mi fa ridere solo pensare che ci sia chi lo pensa. Io di certo sono lo stesso di prima e sarò così che che giochi in A, B o non giochi del tutto. Se pensate che i calciatori fanno solo vacanze top, non è il mio caso. L’unica differenza che ora c’è qualcuno che mi ferma per fare un selfie o un autografo, cosa che certamente prima non capitava a parte Spezia, quando ci giocavo, o Genova adesso".