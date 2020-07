Sampdoria, Bonazzoli e l'abbraccio a Quagliarella: "Mi dà consigli e gli rubo qualche segreto"

vedi letture

La Sampdoria è a un passo dalla salvezza dopo gli ultimi risultati positivi. Federico Bonazzoli, l'uomo-immagine del bel periodo blucerchiato, ha elogiato il lavoro di Claudio Ranieri in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il mister ha enormi meriti, per la crescita del sottoscritto e della squadra. Ha creato un bel mix, andiamo in campo con il sorriso, avverto armonia nel gruppo, ci divertiamo. Grazie a Ranieri ho acquisito continuità e fiducia. Ogni minuto in cui sarò in campo, mangerò l’erba: è una promessa".

Dopo i gol contro il Cagliari l'ex Inter è andato ad abbracciare Fabio Quagliarella e spiega il motivo della sua esultanza: "Con Fabio ho un rapporto speciale, lo conosco da tanti anni, mi ha preso sotto la sua ala, e posso ritenermi onorato e fortunato ad allenarmi con un simile fuoriclasse, oltre che di… rubargli qualche piccolo segreto. Abbiamo un rapporto a livello umano molto bello, Fabio è prodigo di consigli, e poi per me è sempre stato un idolo".