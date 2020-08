Sampdoria, contatti in corso per il prolungamento del contratto di Bonazzoli

Secondo Repubblica, la Sampdoria sta studiando una strategia per prolungare il contratto in scadenza nel 2021 di Federico Bonazzoli, una delle sorprese più belle in casa blucerchiata in questa stagione: il club doriano avrebbe aperto anche ad un adeguamento contrattuale con un buon aumento dell’ingaggio per invogliare Bonazzoli alla firma e allontanare le sirene.