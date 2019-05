Sampdoria, Defrel: "Come compagno di partitella scelgo sempre Quaglia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel, ospite di Dugout, ha risposto a una serie di domande veloci sui segreti dello spogliatoio blucerchiato: "Il più attento al look e ai capelli per me è Tavares, perché dall'inizio dell'anno ha cambiato già tante volte il colore. Il compagno da scegliere? Nelle partitelle vorrei sempre Quagliarella, perché come in partita fa tanti gol. Gli specialisti dei social? Ne abbiamo tanti, forse Caprari, mette tante foto dopo le partite, ma al giorno d'oggi ormai lo fanno tutti".