Sampdoria, emergenza terzini fino a gennaio: nel mirino tanti giocatori giovani

vedi letture

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria a gennaio interverrà sul mercato per far fronte alla carenza di terzini con un acquisto a titolo definitivo o al massimo in prestito con diritto di riscatto. L'idea è quella di puntare su calciatori giovani che abbiano un futuro all'interno del club e che un giorno possano aumentare il proprio valore. Perraud del Brest, già seguito in estate, ha un valore fuori portata. In Danimarca si fa il nome di Dyhr del Midtjylland, mentre alcuni procuratori fanno girare la candidatura di Birk Risa, 22enne del Molde. Sarà Ferrero a decidere il tipo di investimento dopo aver ascoltato i suggerimenti del ds e degli scout.