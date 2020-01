© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sampdoria in vendita, Ferrero ci riprova. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, dopo la fumata nera dell'anno scorso con il gruppo-Vialli, il club blucerchiato potrebbe davvero cambiare proprietario nei prossimi mesi. Come scrive la rosea infatti, alla base di questa decisione ci sono dei problemi finanziari legati al ramo cinematografico del presidente Massimo Ferrero.

Cessione unica soluzione - La cessione della Samp non è l’unica strada percorribile per sanare la situazione. Ferrero potrebbe anche mettere in vendita tutti i suoi immobili romani, ma questo richiederebbe tempi decisamente più lunghi. Più facile cedere la Sampdoria, che ha una diligence già pronta e consentirebbe una trattativa destinata ad andare in porto con una certa celerità. Massima riservatezza, stavolta, sul fronte delle cifre: non sarà consentita una forbice ampia come lo scorso anno, una volta stabilito il prezzo non ci saranno margini di trattativa.