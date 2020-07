Sampdoria, il patron di Segafredo Zanetti interessato a rilevare il club da Ferrero

Un nuovo interlocutore per il futuro della Sampdoria, che in estate potrebbe passare dalle mani di Massimo Ferrero a quelle di un altro imprenditore. Massimo Zanetti, patron della Segafredo, affiancato dal fido Luca Baraldi, è interessato all'acquisizione del club blucerchiato. Lo riporta stasera Ètv, specificando che i due erano in tribuna per osservare la squadra lo scorso 19 luglio quando si è giocata Parma-Sampdoria.