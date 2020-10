Sampdoria, Keita Balde: "Abbiamo giocatori giusti e personalità per vincere il derby col Genoa"

vedi letture

"Mi aspetto una partita calda, loro saranno carichi e ci aspetteranno, ma abbiamo i giocatori giusti e la personalità per affrontare nel modo migliore questo derby e portarlo a casa". Parla così Keita Balde, attaccante della Sampdoria, in vista del derby di domani contro il Genoa: "Mi hanno detto che è una partita molto sentita in città, ne ho sentito parlare molto, me l’hanno descritto come uno dei migliori derby d’Italia e sono felice di poterne giocare uno. Non ci sono favoriti, si azzera tutto: può vincere chiunque. I derby che ho giocato in Italia sono stati tutti di alto livello e questo non è da meno".

Il suo arrivo alla Samp è coinciso con la positività al Covid-19. "Siamo giovani e atleti, fortunatamente non abbiamo grandi problemi di salute relativi al virus, ma comunque bisogna proteggersi e seguire le indicazioni che ci vengono date. Soltanto così potremo stare meglio e questo periodo da dimenticare potrà finire presto".

La condizione sta crescendo. "Sono venuto qui come un giocatore normale, con la testa bassa, ho le idee chiare, voglio lavorare per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Posso soltanto promettere di dare il 100% in ogni partita, tutto me stesso e far divertire i tifosi. Mi trovo bene, sto lavorando bene negli allenamenti e sono entrato bene a partita in corso sia contro la Lazio che contro l’Atalanta. Penso che sto raggiungendo il mio livello e la forma giusta, speriamo al più presto di essere al massimo".