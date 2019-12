© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluca Caprari potrebbe essere la carta con cui la Sampdoria andrà a tentare il Sassuolo circa la posizione di Gregoire Defrel, passato in neroverde in estate ma senza mai convincere appieno. Stando all'edizione odierna di Tuttosport, Ferrero è disposto a sacrificare il proprio attaccante per rimettere Defrel a disposizione di Ranieri.