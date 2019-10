Sampdoria, Ranieri l'aggiustatore porta i primi frutti: la difesa ora sorride

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Ranieri ha ancora molto da fare per tirar fuori la Sampdoria da una situazione non ancora disperata ma sicuramente difficile. Lo 0-0 di oggi pomeriggio contro la Roma ha il sapore di un buon brodino caldo, che di questi tempi è di grande aiuto.

È stato chiamato per normalizzare la situazione e tanto ha fatto: mandato in soffitta il 4-3-3 e la difesa a tre provata da Di Francesco nell'ultimo periodo, Ranieri ha presentato la sua Samp con un 4-4-2 che non va più di moda ma è certamente efficace. A beneficiarne soprattutto la difesa, reparto fin qui maggiormente sotto accusa. E che oggi pomeriggio non ha concesso nemmeno un tiro in porta, rendendo una volta tanto la giornata di Audero molto tranquilla. Solo una volta in questa stagione la porta era rimasta inviolata, per il resto sempre almeno due reti, quando è andata bene.

Murillo è il giocatore che ha maggiormente beneficiato del cambio panchina: il colombiano ha acquisito sicurezza, giocando una prestazione di buon livello giustificando per la prima volta in questo campionato il suo ritorno in Italia. Anche le corsie laterali, anche la scorsa stagione non sempre impeccabili, hanno trovato equilibrio.

C'è ancora da lavorare sul resto: mancano i rifornimenti per le punte e lo score di Fabio Quagliarella parla chiaro. Rigoni e Jankto sulle fasce non hanno convinto, così come Gabbiadini davanti. Attenzione a Bonazzoli: il giovane, chiamato in causa oggi pomeriggio, è stato la nota lieta del reparto blucerchiato. E con il reset del cambio di panchina potrebbe approfittare della situazione.