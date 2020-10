Sampdoria, Ranieri: "L'obiettivo resta la salvezza, ma il derby vale più di una stagione"

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista al tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri. L'allenatore blucerchiato, nonostante l'ottimo momento della squadra, resta con i piedi per terra: "Non cambio i miei obiettivi. Prima facciamo i punti-salvezza e meglio è. Credetemi, so quanto sia infida la Serie A. I tifosi agiscano come vogliono, è giusto che sognino, ma poi in campo andiamo noi. Quindi, piedi per terra".

Ranieri parla anche dell'importante sfida che aspetta la Samp, il Derby con il Genoa

"Un successo in questa sfida può valere quasi più di una stagione intera, Oggi, però, il massimo a cui possono aspirare Sampdoria e Genoa è una salvezza comoda e, appunto, la conquista della stracittadina. Aspettando, magari, tempi in cui si giocheranno derby importanti per una classifica importante. Così, invece, sarà un incontro asettico".