© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Parma ed ha anche risposto a una domanda sul rinnovo fino al 2021 di Fabio Quagliarella, ufficiale da oggi: "E' importante per lui e per la Samp. Era già tranquillo prima, ora si è sbloccato e spero continui a fare quello che sa fare".