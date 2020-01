Sampdoria, Rigoni bocciato ma rischia di restare fino a fine stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emiliano Rigoni bocciato, nuovamente. L'argentino, dopo il flop all'Atalanta un anno fa, non ha convinto nemmeno la Sampdoria. Il clun blucerchiato, riporta Tuttosport, non eserciterà il riscatto dallo Zenit (10 milioni) e potrà far ritorno solamente al club russo che, però, essendo fuori da tutte le competizioni europee non ha bisogno di riavere il giocatore. Di conseguenza la Samp rischia di convivere fino a fine stagione con un giocatore che non rientra nei piani.