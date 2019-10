© foto di Insidefoto/Image Sport

Sampdoria-Roma finisce con un noioso 0-0 che serve soprattutto al morale dei blucerchiati. Di seguito i giudizi ai due allenatori:

CLAUDIO RANIERI 6.5 - Il normalizzatore non può che ripartire dal 4-4-2. Pochi fronzoli, tanta sostanza. Ridà equilibrio ai reparti e ne giova subito la difesa, rivitalizzando Murillo. Prova a smuovere le acque con Bonazzoli, trovando buone risposte. Deve conoscere ancora la squadra, ma intanto porta a casa un punto contro una squadra più quotata ed è già un bell'inizio.

NUNO CAMPOS (Paulo Fonseca squalificato) 6 - È persino difficile fare una valutazione in una partita nella quale dopo 45 minuti si infortunano due giocatori, aggiungendosi a una lista già corposa. La mossa Pastore funziona, davanti non ci sono soluzioni alternative. Mancini-Smalling dietro dimostrano di funzionare così come Spinazzola a destra. Da rivedere l'utilizzo di Florenzi.