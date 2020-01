© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato della Sampdoria passerà dai buoni rapporti con l'Atalanta: per sostituire Ferrari, si pensa a Simon Kjaer o Roger Ibanez, che non rientrano nei piani di Gasperini e potrebbero fare al caso di Ranieri. Poi si fa il nome di Fabio Borini, in uscita dal Milan: in questo caso potrebbero essere diverse le concorrenti, a iniziare dal Genoa, ma anche il Crystal Palace. L'italiano, ricorda il Secolo XIX, ha infatti lasciato eccellenti ricordi in Premier League.