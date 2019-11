© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutta tegola per la Sampdoria. Il portavoce della nazionale polacca infatti ha annunciato che Bartosz Bereszynski ha subito un infortunio al ginocchio nella giornata di sabato durante la rifinitura prima della gara con Israele. Dai primi test diagnostici effettuati dallo staff sanitario della nazionale polacca è emersa la necessità di intervenire in artroscopia sul menisco, con un conseguente stop di circa 5/6 settimane. Secondo quanto riportato da sampdorianews.net il giocatore è atteso domani a Roma per effettuare ulteriori controlli con lo staff medico blucerchiato.