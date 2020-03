Sampdoria, Thorsby positivo al Coronavirus: "Grazie per tutti i vostri pensieri!"

"Grazie per tutti i vostri pensieri!". Inizia così il messaggio del giocatore della Sampdoria, Morten Thorsby, risultato quest'oggi positivo assieme ad altri quattro compagni di squadra (Gabbiadini, Colley, La Gumina e Thorsby). "Mi sento bene - prosegue Thorsby su Twitter -, ho solo qualche leggero sintomo. Prendetevi cura l'uno dell'altro e ascoltate le regole delle autorità!".



Thanks for all the thoughts! I am doing fine, having only light symptoms. Take care of each other and listen to the authorities!❤️

— Morten Thorsby (@mortenthorsby) March 13, 2020