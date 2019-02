Sampdoria, Thorsby torna in prima squadra nell'Heerenveen

Morten Thorsby rientra in prima squadra all'Heerenveen. È una notizia che nell'immediato interessa poco alla Sampdoria, ma è logico che il club blucerchiato segua con attenzione la stagione del centrocampista, già prenotato per la prossima annata. Decisivo, scrive Il Secolo XIX, l'incontro con il ds Hamstra: Thorsby si è scusato e dopo un mese di allenamento con le giovanili tornerà a far parte dei "grandi".