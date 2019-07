Sampdoria, Thorsby: "Voglio rimanere qua, poi valuteremo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sua nuova avventura in Italia: "Le prime sensazioni sono buone, ci sono molte situazioni nuove come la lingua e i compagni. È come se fosse sempre il primo giorno, ma sto migliorando e sono contento. In questa fase penso a fare il massimo, ora non non penso ad andare in prestito. Il mio obiettivo è quello di stare qua, poi vediamo cosa succede".