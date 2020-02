vedi letture

Sampdoria, Yoshida e l'impatto con la Serie A: "Qui gli attaccanti si buttano"

Dalle colonne de Il Secolo XIX arrivano alcune dichiarazioni, rilasciate alla stampa giapponese, di Maya Yoshida, difensore nipponico che la Sampdoria ha rilevato durante il mercato di gennaio dal Southampton: "Il primo impatto con il Ferraris è stato ottimo, è uno stadio fatto per il calcio, mi ricorda quelli inglesi. Ci sta tante gente, i tifosi della Sampdoria sono molto vicini alla squadra, la incitano per tutta la partita. La mia condizione? Sono pronto per giocare e speravo che arrivasse l'occasione, ma continuo ad attendere preparandomi bene. Impegnarsi è l'unico modo di ottenere le occasioni. Un dettaglio del calcio italiano che mi ha colpito? Bisogna fare attenzione, perché gli attaccanti tendono molto a buttarsi a terra. In Premier questo succede molto meno"