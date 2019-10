San Siro, il sindaco Sala ribadisce: "Sarebbe meglio non abbatterlo"

"Sarebbe meglio trovare una soluzione che consenta di non abbattere San Siro". Parola di Giuseppe Sala. Il sindaco di Milano, raggiunto da Tuttosport a margine di un evento, ha ribadito alcune perplessità sui progetti presentati da Inter e Milan: "C'è da tenere presente che qui non si sta parlando solo di un nuovo impianto, ma anche di riqualificare il quartiere circostante. E allora serve la garanzia che questa opera non si fermi nel corso degli anni. La zona? Meglio San Siro, ci si arriva con i mezzi pubblici".