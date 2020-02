Sanchez torna e resta? Dall'Inghilterra: tattica United per venderlo bene

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante le parole di Solskjaer di qualche settimana fa, Alexis Sanchez sembra non rientrare nei piani futuri del Manchester United. Il Manchester Evening News afferma che i Red Devils starebbero "disperatamente cercando un acquirente per l'attaccante cileno dell'Inter", che ieri è stato tra i protagonisti nella rimonta nel derby. Le parole del manager norvegese sarebbero state solo una tattica per evitare un deprezzamento del giocatore, che ha un contratto fino al 2022. Per sostituirlo, il club inglese pensa a Maddison e Grealish.