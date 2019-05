Santander porta avanti il Bologna: colpo di testa e Napoli sotto

© foto di Federico Gaetano

Il Bologna sblocca la partita contro il Napoli al 42'. Grande azione felsinea sulla corsia di sinistra, con Palacio che mette al centro per Santander. Il Ropero si fa trovare pronto all'appuntamento col pallone al centro dell'area: colpo di testa e palla in fondo al sacco. Nulla da fare per Karzezis.