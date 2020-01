Giornata di presentazione per Riccardo Saponara, nuovo trequartista del Lecce arrivato in prestito della Fiorentina. Nella prima parte di stagione il calciatore classe '91 ha vestito la casacca del Genoa collezionando tra Serie A e Coppa Italia meno di 200 minuti: "Onestamente non so perché sia andata così, è una cosa che non mi è mai capitata in carriera. Non provo comunque rabbia nei confronti dei rossoblù, oggi penso e soltanto al Lecce e al mio futuro qui".

