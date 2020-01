© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Cagliari, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato anche delle condizioni fisiche del difensore Matthijs de Ligt: "Ha avuto un periodo complicato tra problemi alla spalla e agli adduttori. In contemporanea abbiamo avuto Demiral in grande condizione e l'abbiamo fatto riposare. Sembra in crescita, per domani decideremo".