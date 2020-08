Sarri: "Devastato per l'eliminazione ma mi aspettavo anche meno. Grande partita della Juve"

"Mi aspettavo meno, secondo me abbiamo fatto una grande partita. Dovevamo rimontare, il rigore dopo 10 minuti poteva mandarci fuori di testa ma siamo tornati in partita e dopo il 2-1 abbiamo avuto 3-4 palle gol. Se non fossi devastato per la mancata qualificazione, stasera sarei contentissimo... Siamo usciti per il primo tempo di Lione". Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ai microfoni di 'Sky' dopo l'eliminazione dalla Champions League. "Abbiamo fatto una buona partita, ci dispiace".

