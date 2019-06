© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sun fa il punto sul futuro della panchina del Chelsea e spiega che quello di Frank Lampard è un ritorno che è pronto per essere consumato. Maurizio Sarri lascerà i Blues per andare alla Juventus, e il tabloid britannico spiega che l'accordo per Lampard dai Rams ai londinesi è dietro l'angolo nonostante le resistenze del patron Mel Morris.